23 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Иран предупредил Трампа о возможных терактах на территории США

За несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп принял окончательное решение об ударе по ядерным объектам Ирана, Тегеран направил американскому лидеру личное сообщение о том, что ответит на такой шаг развязыванием террористических атак на территории США, они, якобы, будут осуществляться спящими ячейками, имеющимися внутри страны, передает NBC News со ссылкой на осведомленные источники в американской администрации.

Сейчас Соединенные Штаты готовятся к ответу Ирана после субботнего удара по иранским объектам ядерной энергетики. Это был первый раз, когда США нанесли прямой удар по территории Исламской Республики.

По словам американских военных, США нанесли удар по иранским ядерным объектам, включая ключевой объект Фордо, с использованием 14 так называемых бункерных бомб GBU-57.

В воскресенье министр обороны США Пит Хегсет заявил, что, хотя Америка не хочет войны, она "будет действовать быстро и решительно, когда возникнет угроза нашему народу, нашим партнерам или нашим интересам".

Теги: иран, теракты, сша


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