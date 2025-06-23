Минздрав назвал "наставничеством" трехлетнюю отработку выпускников-медиков

Минздрав РФ разработал законопроект, который вводит обязательную отработку в течение трех лет выпускников медвузов.

Ранее сообщалось, что от работы в госмедучреждениях ежегодно уклоняется примерно 35% выпускников-медиков с высшим образованием. Это приводит к нехватке кадров в здравоохранении. Поэтому нужно обязать их отработать. Законопроект предлагает ввести в отношении выпускников в течение трех лет наставничество. Это время медицинская деятельность осуществляется в организации, участвующей в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, то есть в госбольнице.

Учитель Михаил Богданов пишет, что слово "распределение" просто заменили "наставничеством". И считает, что этого не нужно стесняться, а выпускники школ должны знать о своей будущей профессии и выбирать ее осознанно.

"Все-таки боятся у нас чиновники слов и понятий из советского прошлого, как огня. Корежит их от прямых и ясных формулировок... Но в народе, вот увидите, никакого "наставничества" не будет. Как было распределение, так и останется!.. Думаю, следующими в ряду "наставляемых" будут выпускники педагогических профилей подготовки", - предполагает Богданов.

При этом многие отмечают, что без повышения зарплат врачам эти меры могут привести к уменьшению количества абитуриентов в медвузах.