В России параллельный импорт могут продлить на 2026 год

Минпромторг России разрабатывает предложения о продлении параллельного импорта на 2026 г. Об этом сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 г. Соответствующие предложение мы подготовим", - цитирует ТАСС Чекушова.

В апреле стало известно, что министерство промышленности и торговли России в очередной раз готовится обновить собственный приказ о параллельном импорте, который позволяет ввозить иностранную продукцию в страну без разрешения правообладателя. Примерно раз в квартал ведомство проводило ротацию брендов в документе, изучая ситуацию с продажами зарубежной продукции.