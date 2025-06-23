Помощь СВОим - Омский район отправил на передовую очередную партию техники

Грузовой автомобиль ГАЗ – 3308 и автобус ПАЗ отправили бойцам СВО под Донецк из Омского района. Столь необходимая на передовой техника будет доставлена военнослужащим 57-го Мотострелкового полка.

Как сообщил глава Омского района Геннадий Долматов, эти автомобили передаст Фонд развития народной инициативы. А в фонд технику передали правительство региона и Комитета по образованию Администрации Омского района.

Автотехника была восстановлена силами специалистов предприятий муниципалитета. ГАЗ – 3308 восстанавливали в Пушкино, при этом необходимые запчасти были закуплены местными предпринимателями - ИП Атрощенко Д.О. и ООО «Метеоприбор». Ремонт и покраску осуществил мастер Сергей Васильевич Ярушин. Сами ремонтные работы проходили в Подгородном лесхозе.

Автобус ПАЗ когда-то трудился, осуществляя транспортировку школьником Омского района. Теперь умельцы муниципалитета переоборудовали "пазик" в передвижную баню, ценность которой в военно-полевых условиях трудно переоценить.

Работы осуществляли участники волонтёрского движения Надеждинского поселения "Забота".

Примерно через неделю техника прибудет на подмогу бойцам СВО.

Напомним, несколькими днями ранее на ЛБС из Омского района доставили партию оружия для нужд СВО, а до того муниципалитет совместно с Росгвардией отправил еще 50 оружейных единиц.



