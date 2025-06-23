Кресло директора Белоярской АЭС занял Юрий Носов

Новым директором Белоярской АЭС стал главный инженер предприятия Юрий Носов. Об этом сообщает пресс-служба БАЭС.

На этом месте он сменил Ивана Сидорова, который спустя 10 лет работы был переведен на аналогичную должность на Смоленскую АЭС.

Сам же Юрий Носов отдал отрасли 40 лет. В 1986 году он устроился на должность инженера-оператора реакторного цеха №2, после чего стал ведущим инженером по управлению реактором, начальником смены РЦ-2, заместителем начальника цеха, начальником реакторного цеха №2, а в 2010 перешел на свою предыдущую должность.