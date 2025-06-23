В Госдуму внесен законопроект об ограничении пособий для мигрантов

На всех находящихся в России иностранцев, за исключением граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов, нужно распространить практику ограничения на выплату больничных, а также пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас иностранцы в России подлежат обязательному социальному страхованию на случай болезни и в связи с материнством, а также имеют право на выплаты по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В то же время для иностранцев, пребывающих в России временно и работающих по патенту или по трудовому договору (за исключением высококвалифицированных специалистов), действуют ограничения: больничные листы им оплачиваются при условии, что страховые взносы с их заработка уплачивались не менее полугода. Также у них нет права на выплаты по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Эти ограничения следует распространить на всех иностранцев, за исключением граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов, считают авторы инициативы. А для получения права на пособие по материнству нужно иметь страховой стаж как минимум один год.



