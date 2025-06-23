Детей вывезли из лагеря в Забайкалье из-за бушующего рядом пожара

Почти 160 детей вывезли из лагеря "Парус" в Забайкальском крае из-за бушующего рядом пожара у поселка Атамановка.

Угрозы самому лагерю не было, сообщили РИА Новости в учреждении.

22 июня МЧС РФ сообщило о лесном пожаре в 2,6 км от поселка Атамановка, охватившем 100 гектаров. По данным ведомства, угрозы жителям нет. Для борьбы с огнем задействована авиация: вертолет Ми-8, самолет Ил-76 и два борта Бе-200ЧС.

Напомним, на всей территории Забайкальского края действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах.

В конце мая в Забайкальский край для помощи в тушении лесных пожаров направили самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон", способный вызывать искусственные осадки.