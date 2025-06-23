Рособрнадзор не планирует объединять ЕГЭ по физике и информатике

Объединять ЕГЭ по физике и информатике в Рособрнадзоре не планируют. Об этом заявил его глава Анзор Музаев.

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В апреле Минцифры предложило совместить ЕГЭ по физике и информатике. У ведомства есть вопросы к качеству высшего образования по ИT-специальностям. Потому что сейчас абитуриенты могут выбирать, какой ЕГЭ сдавать — по физике или по информатике. И чаще всего айтишники выбирают информатику. Но без знания физики стать хорошим айтишником очень трудно, считают в Минцифры. И предложили объединить оба предмета в один ЕГЭ.

Музаев сказал, что этот вопрос прорабатывался, но необходимости в этом нет. Это разные предметы, да и ЕГЭ проводятся по-разному: физика — на бланках, с подробным решением задач, а информатика — на компьютере, с написанием и отладкой программ.

"Механическое смешение заданий приведет к обессмысливанию обоих экзаменов. Качество подготовки по информатике и физике не повысится, а понизится", — сказал он.

Чиновник снова допустил введение практической части в ЕГЭ по физике, химии и биологии, но точно не в ближайшие годы. Это требует оборудования и дополнительных финансов. После обсуждений сначала в нескольких регионах пройдет эксперимент.

Напомним, средний балл ЕГЭ по физике в 2025 году упал почти на 1,5 по сравнению с прошлым годом. По информатике в прошлом году также было сильное снижение - с 58,4 до 54,5. Результаты этого года еще не обнародованы.