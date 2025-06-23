Льва, загрызшего директора парка "Тайган", не будут усыплять

Похоже, даже после нападения льва-людоеда на директора парка "Тайган" Олега Зубкова в ситуации ничего не изменится. Mash со ссылкой на Росприроднадзор Крыма пишет, что экспертная комиссия сочла нарушителем Зубкова. Он остался один на один с животным, которое ранее разорвало другого сотрудника парка, сам нарушил технику безопасности. Само животное в этой ситуации не виновато и не должно быть умерщвлено.

Сообщается также, что Зубков пришел в сознание, его готовят к транспортировке в Симферополь санитарной авиацией.

Стоит отметить, что в прошлом году упомянутый лев уже растерзал сотрудницу парка. После этого против усыпления хищника выступал сам Зубков. До этого эпизода львы парка также нападали на людей, Зубкова даже судили за это и приговаривали к колонии, но он, в итоге, все равно оказывался на своем прежнем месте, даже был не чужд руководству региона: не так давно глава Крыма Сергей Аксенов посещал скандально известный парк, Зубков ему показывал проект строительства Колизея. Похоже, концепцию гладиаторских боев руководство парка решило реализовать до возведения зрительной арены.