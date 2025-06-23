Уральцу, осужденному в 2017 году за сексуальное насилие над детьми знакомых, отказали в УДО

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал Сергею Коржавых, осужденному в 2017 году по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, в освобождении от наказания в связи с болезнью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что в декабре 2017 года Верхнесалдинский городской суд признал Коржавых виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних и назначил ему наказание в виде 15 лет исправительной колонии строгого режима. Было доказано, что с сентября по декабрь 2016 года, оставаясь наедине с малолетними детьми своих знакомых, осужденный совершал в отношении них действия сексуального характера.

По словам представителя прокуратуры, из медицинского заключения следует, что у Коржавых нет заболеваний, которые позволили бы освободить осужденного из заключения. Более того, его поведение было крайне нестабильное, а во время отбытия наказания он неоднократно привлекался к дисциплинарным взысканиям. Администрация исправительного учреждения также характеризовала осужденного отрицательно.

Неотбытый срок составляет 6 лет 5 месяцев и 30 дней. С учетом мнения прокурора, суд отказал в удовлетворении ходатайства. Коржавых продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении.