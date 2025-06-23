23 Июня 2025
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Общество Челябинская область
Фото: mincult.gov74.ru

Южноуральская Бажовка вновь собрала аншлаг

Более 2,5 тысяч мастеров-ремесленников, артистов, тематические площадки, мастер-классы, насыщенная концертная программа, настоящий «Баня-град» и вкус аутентичной уральской кухни - в Челябинской области прошел XXXI Всероссийский Бажовский фестиваль. В селе Демарино – ставшем традиционной площадкой проведения фестиваля различные мероприятия в этом году посетили более 50 тысяч человек из разных регионов страны.

«В этом году XXXI Всероссийский Бажовский фестиваль очередной раз побил рекорды посещаемости: тысячи зрителей, гостей, мастеров и артистов из самых разных уголков России, гости из Узбекистана. Беспрецедентное число участников демонстрирует растущий интерес к народному творчеству, к нашей общей истории и многовековой культуре. Мы гордимся тем, что Бажовка родилась и состоялась у нас, в Челябинской области и объединяет представителей разных народов и поколений, сохраняя и развивая богатое наследие фольклорного искусства, ремесел и народного творчества нашей страны», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Программа фестиваля длилась нескольких дней, с 20 по 22 июня. Причем, логистические решения организаторов позволили в этом году большинству гостей принять участие в торжественном открытии Бажовки.

Свое мастерство в 2025 году представили на площадке фестиваля мастера и артисты из Курганской, Тюменской, Свердловской, Самарской, Омской, Кировской, Ростовской областей, из Москвы, Пермского края, Югры, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана и Татарстана. По данным организаторов, их число превысило показатели прошлого года на тысячу.

Что особенно важно отметить – это растущее представительство молодых участников на Бажовке, которые вместе с мастерами старшего возраста устраивали мастер-классы, делились своими навыками и умениями.

(2025)|Фото: mincult.gov74.ru

«Мы площадку под Бажовский фестиваль выбирали с запасом. Вообще, мы считали, поляна может и готова вместить более 120 тысяч любителей народного творчества», — говорит министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Масштаб Бажовки впечатляет и тех, кто впервые участвует в ее мероприятиях, и постоянных участников. Заместитель директора Государственного российского Дома народного творчества имени Поленова Андрей Беляев отметил, что как профессионал посещает много подобных мероприятий, но к Бажовке особое отношение.

(2025)|Фото: mincult.gov74.ru

«Удивляет размах фестиваля. То количество мастеров, которые собираются ежегодно на Челябинской земле, на Бажовском фестивале, конечно, вызывает восхищение. Сколько людей у нас в нашей стране и в Челябинской области, в частности, занимаются любительским искусством. А любительское искусство — от слова „любить“, а значит, Бажовка — это о любви», - поделился впечатлениями с журналистами Андрей Беляев.

Почетными гостями фестиваля стали делегации из Узбекистана, Тулы и Москвы. Участники из Тулы впервые привезли белёвское кружево, лоскутное шитье и игрушки. В следующем году запланировано включение коллективов и ремесленников Бухары в программу Бажовки. Фестиваль, проходящий под открытым небом, всегда зависит от капризной уральской погоды. Но, как показали итоги XXXI Бажовки, все-таки главное – это насыщенность самой площадки и настроение участников.

(2025)|Фото: mincult.gov74.ru

Челябинская Бажовка в очередной раз продемонстрировала атмосферность, бережное отношение к многонациональным народным традициям и культуре. Бажовский фестиваль 2025 передает эстафету Бажовке – 2026.

Теги: бажовсикй фестиваль, бажовка, ремесла, текстер


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