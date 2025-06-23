Бизнесмен Бородин дал показания по новому эпизоду взятки на Иванова

Учредитель агрокомплекса "Русское село" Сергей Бородин дал показания по новому эпизоду взятки в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Следствие рассматривает в качестве предмета взятки процентный заем на сумму свыше 122 миллионов рублей, предоставленный тульской компанией "Проопт" сельхозпредприятию Бородина, а также 30 миллионов рублей, внесенные им же в уставной капитал "Русского села". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в отношении Иванова возбуждено еще одно дело. Речь идет о получении взятки на сумму более 152 млн рублей. Это четвертое дело в отношении экс-чиновника. Согласно материалам дела, взятку бывший замглавы Минобороны также получил от руководителя "Олимпситистроя" Александра Фомина.

Отметим, что в начале июля будет вынесен приговор по первому уголовному делу Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Решение вынесет Мосгорсуд, куда дело было передано из Хамовнического суда. Рассмотрение идет в закрытом режиме, поскольку материалы содержат госдарственную тайну.