"Ни пуха, ни пера!" - пожелал участникам программы "Наши Герои" на старте обучения губернатор Владимир Мазур

23 июня в Томской области стартовал процесс обучения первого потока региональной программы подготовки управленческих кадров «Наши Герои». Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур.

"Позади все отборочные мероприятия и конкурсы, впереди - увлекательный, сложный, интересный путь. Обучение начинаем первыми в Сибири! Слушателям предстоит много теории практики, стажировок и работы с наставниками. Одним из них буду и я сам", - заявил Владимир Мазур.

Специалисты подготовили для ветеранов и участников специальной военной операции 540 часов образовательной программы «Государственное и муниципальное управление». В рамках обучения бойцам предстоит изучить систему госуправления, экономику и финансы, особенности управления в региональных и муниципальных органах.

Волонтёры СВО будут подготовлены по блоку «Лидеры перемен: новые кадры для развития региона». В целом этот курс состоит из 250 часов теории и практики в управлении проектами, в создании сообществ, в трансформации волонтёрской инициативы в профессиональную деятельность.

"Каждый из участников программы «Наши Герои» уже давно доказал не словом, а делом свою любовь и преданность Родине. В боях, в напряжённой гуманитарной работе. Сегодня наша задача - дать каждому из них возможность по максимуму реализовать себя здесь, дома, в мирной жизни, на благо Томской области и всей страны. Уверен, что программа «Наши Герои» поможет каждому проявить свои таланты и превратить их в навыки и умения. Удачи вам, ребята! Ни пуха, ни пера!, "- пожелал участникам обучения Владимир Мазур