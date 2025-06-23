В Тюменской области пятые сутки ищут подростка

В Тюмени пропал 16-летний подросток. Информацию об исчезновении опубликовал поисковый отряд "Лиза Алерт", передает корреспондент Накануне.RU.

С 19 июня 2025 года его местонахождение неизвестно.

Молодой человек ростом 180 сантиметров, был одет во все черное - спортивную кофту, футболку, спортивные штаны и кроссовки.

Юноша родом из Тобольска. Дома его хватились еще в субботу, 21 июня. Тюменцев, которые что-то знают о местонахождении Александра, просят позвонить инфоргу поиска Екатерине (89530530483) или в полицию на номер 112.