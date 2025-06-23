Екатеринбуржцам отказали в просьбах не застраивать парк 50-летия ВЛКСМ

Администрация Екатеринбурга отказала местным жителям в просьбах не застраивать парк 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщают сами активисты.

Ранее прошли общественные обсуждения по поправкам в генплан до 2045 года, на которых екатеринбуржцы выступили против строительства общежитий училища олимпийского резерва на территории парка. Против высказались 163 человека, из-за чего это стало одним из самых массовых обращений. Несмотря на это, власти города твердо намерены исключить часть парка из зеленой зоны и отдать территорию под застройку.

Окончательное решение о внесении изменений в Генплан должны внести глава Екатеринбурга и министерство строительства Свердловской области. А пока этого не произошло, активисты предлагают писать обращения градоначальнику и в региональный минстрой.

Напомним, что на участке планируют построить общежитие училища олимпийского резерва с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром. Ситуация неоднозначная. На первый взгляд, горожане выступают против застройки парка, на что городские и региональные власти их успокаивают обещаниями "не трогать парк 50-летия ВЛКСМ". Однако мнения насчет того, что считать "парком", у обеих сторон разные, власти утверждают, что часть территории изначально принадлежала спортивному учреждению.

Ранее горожане даже записали обращение к президенту Владимиру Путину, а после обратились к тогда еще губернатору Евгению Куйвашеву с рэпом, в котором осудили застройку парка.