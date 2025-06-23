Российские дети перестали толстеть

В России удалось переломить тренд на рост ожирения среди детей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, властям и медикам пришлось приложить значительные усилия, передает ТАСС.

В начале апреля 2025 года Всероссийский союз пациентов (ВСП) попросил вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову плотно заняться здоровьем граждан с ожирением – таких сегодня 27% от всего населения (около 40 млн человек).

Союз призывает власти заняться не только лечением пациентов с ожирением, но и корректировать их поведение и питание, внедрить "персонализированный подход". И отдельным пунктом оговаривается, что сфокусироваться стоит на женщинах репродуктивного возраста.

"Ожирение у женщин детородного возраста оказывает критическое влияние на снижение репродуктивной функции, сопровождаясь высокой частотой ановуляции, синдромом гиперандрогении, нарушениями менструального цикла, - говорится в обращении союза. — Режим питания беременных женщин оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья будущего ребенка".

В союзе отмечают, что женщин с ожирением, желающих завести ребенка, нужно обеспечить препаратами для снижения массы тела и повысить для них доступность операций по уменьшению желудка.