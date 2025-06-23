ФСБ раскрыла похищения алмазов с предприятия "Алросы"
ФСБ раскрыла деятельность семейной банды, которую подозревают в систематическом хищении алмазов "Алросы" и контрабанде в Армению.
В спецслужбе считают, что непосредственно похищением алмазов с предприятия занималась Валентина Матющенкова, посредником выступал ее сын Алексей, за контрабанду отвечали граждане России и Армении Армен Петросян и Арман Саакян. Они также отвечали за подмену украденных камней – их заменяли менее качественными и дешевыми алмазами.
Группа была задержана при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью свыше 1,7 млн руб., сообщили в ФСБ.
Спецслужба считает, что организаторами банды стали братья Багикян, они являются гражданами Армении и находятся в международном розыске за контрабанду алмазного сырья.
Похищенные алмазы поступали в Армению в ООО "АДМ Даймонде", бенефициаром которого является армянский предприниматель и депутат армянского Национального собрания Хачатур Сукиасян.