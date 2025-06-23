23 Июня 2025
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Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Делегация Тюменской области работает в Республике Казахстан

Делегация Тюменской области работает в Республике Казахстан, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участие в деловой поездке принимают представители вузов, "Агентства инноваций". Возглавляет миссию заместитель директора департамента инвестиционной политики Александр Горлатов.

"Поездка — развитие системного взаимодействия с ведущими научными центрами Республики Казахстан, наша команда уделяет этому направлению значительное внимание", - заявил он.

В рамках о визита запланирована работа в городах Алматы и Атырау. Представители Тюменской области посетили Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева. Это один из старейших и наиболее престижных технических вузов Казахстана, расположенный в Алматы.

Делегация региона также провела переговоры с представителями "Института топлива, катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского". Деятельность учреждения направлена на интеграцию научного, образовательного и производственного процессов в области топлива, нефтехимии, катализа и электрохимии. Важное направление, в совместном развитии которого заинтересованы представители Тюменской области — это разработка катализаторов и средств борьбы с коррозией.

В центре внимания возможность проведения совместных научных исследований и реализация проектов, презентация конкретных направлений возможной работы представителями вузов.

Теги: делегация, Казахстан, представители вузов, агентство инноваций


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