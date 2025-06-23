У Путина запланирован телефонный разговор с премьером Ирака

Президент РФ Владимир Путин 23 июня проведет телефонный разговор с премьер-министром Ирака. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Также он сообщил, что контакты между Россией и США продолжаются, по Ирану в том числе.

Напомним, накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи прилетел в Москву. Как ожидается, дипломат 23 июня встретится с представителями российских властей, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Главной темой переговоров станут удары США и Израиля по Ирану, сообщило иранское агентство Press TV.