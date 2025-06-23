23 Июня 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Испания предложила ввести эмбарго на поставки европейского оружия Израилю

Испания намерена 23 июня обратиться к руководству Евросоюза с просьбой о немедленной приостановке действия соглашения об ассоциации с Израилем, а также о введении эмбарго на продажу Тель-Авиву европейского оружия и индивидуальных санкциях в отношении тех, кто "стремится помещать созданию двух государств", передает испанское агентство EFE.

"Эту бесчеловечную войну в Газе остановят не осуждения, а действия. <…> И я, безусловно, собираюсь выдвинуть три предложения: немедленное приостановление действия соглашения об ассоциации, эмбарго на продажу оружия Европейским союзом Израилю и индивидуальные санкции против всех тех, кто хочет окончательно разрушить решение о двух государствах", — заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на Совет министров иностранных дел ЕС.

По мнению министра иностранных дел Испании, "время слов и деклараций прошло", и он призвал ЕС "набраться мужества" и принять меры. На минувшей неделе Европейская служба внешних связей представила доклад, в котором усматриваются признаки нарушения Израилем обязательств в области прав человека, обозначенных в соглашении об ассоциации с ЕС.

Что касается конфликта [Израиля] с Ираном, Альбарес также призвал Европейский союз проявить мужество и "сказать "нет" войне и "да" дипломатии и переговорам" с Ираном, одновременно выступая за деэскалацию и подчеркивая, что [у конфликтов] на Ближнем Востоке "нет военного решения".

"Во многих других случаях это пытались сделать, и единственным результатом был хаос", — предупредил Альбарес, имея в виду эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, в который также вмешались Соединенные Штаты.

Теги: испания, евросоюз, израиль


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