Глава Серова повысил стоимость квадрата жилья в сертификатах для пострадавших при хлопке газа

Глава Серова Василий Сизиков подписал постановление, согласно которому стоимость квадратного метра жилья в городе вырастет до 71 тыс. 175 рублей. По все видимости, речь идет о сертификатах на покупку жилья, которые будут выдавать людям, оставшимся без квартир после хлопка газа в пятиэтажке на ул. Зеленая, 7а. По словам градоначальника, такая мера поможет жильцам двух подъездов при покупке квартиры или частного дома взамен пострадавшего жилплощади.

"На каждую квартиру составляется папка с документами членов семьи, расчетным счетом и социальным паспортом. Пострадавшие заполняют документы на получение материальной помощи от муниципалитета и от области", - написал Сизиков в своих соцсетях.

На данный момент в гостинице, где находится пункт временного размещения, проживает 24 человека. В ближайшее время к ним присоединятся еще две семьи. Также составляется график, по которому семьи, в сопровождении МЧС, смогут забрать личные вещи. Город же предоставит транспорт и поможет с погрузкой.

Напомним, что в результате взрыва были повреждены конструкции дома на пятом этаже второго подъезда. Повреждены балкон и кровля. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Трое — в удовлетворительном состоянии и находятся в Серовской больнице. У четвертого 50% тела поражено ожогами.

Возгорания не произошло, но повреждены конструкции дома и чердака, пострадала 21 квартира. Свое жилье покинули 32 человека: это все, кто находились в первом подъезде, и жители одной квартиры из второго подъезда. Специалисты помогли им взять из дома документы и деньги, помещения закрыты, организована охрана силами полиции.