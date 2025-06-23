Вице-губернатора Белгородской области отправили в СИЗО на два месяца

Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

О задержании Зайнуллина стало известно 22 июня. Ему вменяется статья 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

ТАСС пишет, что суд отправил Зайнуллина в СИЗО в субботу вечером. Вместе с ним задержаны два коммерсанта.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области показала нарушения на 109 млн рублей. Также есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы.