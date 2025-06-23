В России отечественный рынок защитят от небезопасных товаров

Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил о разработке защиты отечественного рынка от небезопасных товаров.

В первую очередь, следует изменить законы, чтобы вернуть госконтроль за отдельными видами промышленной продукции. Это подтверждает эксперимент, который Росстандарт проводит по определённым видам строительных изделий и материалов.

"Речь идёт о кабельной продукции, различных видах цемента, строительных и бетонных смесях, а также отопительных конвекторах и радиаторах. За год эксперимента уже проведено свыше 2 тыс. контрольных мероприятий", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.

Ещё одной мерой станет закрепление регулирования технических условий. Алиханов отметил, что это непубличный инструмент, в котором производитель сам определяет требования к своей продукции.