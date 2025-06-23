Минтуризма Абхазии прокомментировало заявление о "нищих туристах" из России

Власти Абхазии отреагировали на провокационное заявление главы отдела приема и выдачи разрешительных документов Министерства туризма Кристины Лакербая.

Глава ведомства Астамур Логуа заявил, что слова Лакербая не являются позицией минтуризма Абхазии.

"Мы приветствуем каждого гостя, посещающего нашу страну", – сказал Логуа в комментарии агентству "Апсныпресс".

Министр добавил, что заявление Лакербая – часть более широкого обсуждения, а отрывок про "невыгодных" туристов был вырван из контекста.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором чиновница минтуризма Лакербая жалуется на то, что приезжающие в республику туристы тратят на отдыхе небольшие суммы денег. По ее мнению, такие отдыхающие "не нужны" республике.

"Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит", - заявила чиновница. "Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию", - добавила она.

Между тем, Абхазия стала вторым по популярности зарубежным направлением у россиян летом 2025 года.

В апреле сообщалось, что улучшение транспортной доступности Абхазии для россиян привело к тому, что вырос спрос на отдых в этой стране. Год к году продажи прибавили более 20%. Россияне – основные туристы в Абхазии. Их доля в структуре прибытий достигает 90%.