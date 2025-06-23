Скончался житель Серова, получивший ожоги при хлопке газа в пятиэтажке

В больнице Екатеринбурга скончался 38-летний житель Серова, который больше всех пострадал при хлопке бытового газа в многоквартирном пятиэтажном доме.

О смерти сообщает ЕАН со ссылкой на горбольницу №40. Погибший был хозяином квартиры, где и произошел хлопок. По его словам, он почувствовал запах газа, но все равно разжег конфорку под чайником.

Мужчина был доставлен в медучреждение с ожогами 63% тела. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Напомним, что в результате взрыва были повреждены конструкции дома на пятом этаже второго подъезда. Повреждены балкон и кровля. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Трое — в удовлетворительном состоянии и находятся в Серовской больнице.