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Фото: Накануне.RU

Скончался житель Серова, получивший ожоги при хлопке газа в пятиэтажке

В больнице Екатеринбурга скончался 38-летний житель Серова, который больше всех пострадал при хлопке бытового газа в многоквартирном пятиэтажном доме.

О смерти сообщает ЕАН со ссылкой на горбольницу №40. Погибший был хозяином квартиры, где и произошел хлопок. По его словам, он почувствовал запах газа, но все равно разжег конфорку под чайником.

Мужчина был доставлен в медучреждение с ожогами 63% тела. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Напомним, что в результате взрыва были повреждены конструкции дома на пятом этаже второго подъезда. Повреждены балкон и кровля. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Трое — в удовлетворительном состоянии и находятся в Серовской больнице.

Теги: Серов, хлопок, взрыв, газ, ожоги


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Развитие сюжета:

Ранее 23.06.2025 09:48 Мск Глава Серова повысил стоимость квадрата жилья в сертификатах для пострадавших при хлопке газа

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