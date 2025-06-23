СКР начал проверку после нападения льва-людоеда на директора парка "Тайган"

Следственный комитет России начал проверку после нападения львов на директора парка "Тайган" Олега Зубкова в Крыму.

"Установлено, что накануне вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - сообщили в республиканском управлении СКР.

Следователи проверяют ЧП на признаки статей 238 и 143 УК РФ.

Между тем, в крымском Минздраве сообщили, что Олег Зубков был прооперирован. Его готовят к переводу из Белогорска в республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе.