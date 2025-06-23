Инспекция труда в Прикамье завершила расследование крушения танкера "Волгонефть-212"

Инспекция труда в Пермском крае вместе с должностными лицами Минтруда, Социального фонда, Пермского крайсовпрофа завершила расследование трагедии, произошедшей с экипажем судна "Волгонефть-212", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции труда.

В результате несчастного случая погиб работник-моторист - он утонул и захлебнулся водой. 11 работников получили легкие травмы.

"В целях установления обстоятельств и причин несчастного случая запрошено заключение о расследовании аварийного несчастного случая на море, проведенном Межрегиональным территориальным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу", - говорится в сообщении.

В качестве причин несчастного случая эксперты установили: нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств (с нарушением ограничений по условиям и сезону плавания), управление судном с неукомплектованным экипажем. Кроме того, в качестве сопутствующей причины установлена неудовлетворительная организация производства работ, несогласованность действий между капитаном судна, оператором системы управления судов и капитаном морского порта "Кавказ". Для работодателя разработан план мероприятий по устранению данных причин.

Члены семьи погибшего на судне работника вправе обратиться в суд для компенсации морального вреда.

Напомним, 15 декабря 2024 года в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.