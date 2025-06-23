В Иране связали атаку США и договор о нераспространении ядерного оружия

В Иране сочли удар США по иранским ядерным объектам атакой на режим нераспространения ядерного оружия и всей системе международной безопасности.

Кроме того, удар ставит под сомнение эффективность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), считает министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о возможной смене власти в Иране. Политик сделал это в Truth social.

"Это неполиткорректно – использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить этот режим?" – написал Трамп.