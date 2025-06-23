Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о стрельбе у храма в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга Роман Штадлер предстанет перед судом по обвинению в хулиганской стрельбе у православного храма. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено, а материалы дела вскоре передадут в суд для рассмотрения по существу.

"Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия). Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - добавили в прокуратуре.

Там также подтвердили слова адвоката обвиняемого о том, что инцидент произошел еще два года назад, однако видео с ним всплыло только в марте 2025 года. По версии следствия, 15 октября 2023 года около 06.00 Штадлер вместе со знакомой вышли из бара на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева. Находясь возле храма, обвиняемый достал из своей сумки пистолет и начал палить в воздух. Произошедшее на камеру снимала знакомая парня, а в марте 2025 года он сам отправил данное видео в группу охранников ночных увеселительных заведений в мессенджере, после чего видео заметили и СМИ.

Ранее адвокат утверждал, что инцидент со стрельбой у храма произошел еще два года назад. А у СК есть данные, что Роман уже устраивал стрельбу в нынешнем году. Недавно Штадлеру изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Он вышел на свободу.