"Тогда снижайте плату за связь": в Приморье возмутились отключением мобильного интернета

Власти Приморья попытались объяснить, почему в одном из самых удаленных от зоны СВО регионов периодически отключают мобильный интернет. В правительстве региона не стали скрывать, что сейчас мобильный интернет "в целях безопасности" в Приморье "стали периодически отключать, как и во всех регионах России".

"Такие временные ограничения – одна из мер безопасности, которую вводят в регионах в условиях СВО. В министерстве цифрового развития Приморья пояснили, что временные ограничения в работе мобильного интернета в некоторых муниципалитетах – вынужденная мера для обеспечения безопасности региона", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона.

"В связи с мерами, направленными на обеспечение безопасности в регионе, периодически возможны временные ограничения доступа к мобильному Интернету. Просим отнестись жителей Приморского края с пониманием к ситуации. Речь идёт о вопросах безопасности", – сказал министр Андрей Клементьев.

В ведомстве добавили, что при ограничениях мобильного интернета, сотовая голосовая связь и отправка SMS всегда остаются доступными. Кроме того, проводной интернет или подключение к сети Wi-Fi решают проблему доступа, в том числе в сети торгового эквайринга.

При этом в соцсетях и Telegram у жителей регионов много вопросов к властям.

"Зашибись, сначала все к интернету привязали, теперь отключаем. В магазинах то кассы висят, то терминалы", - пишет один из пользователей. "Еще про какие-то цифровые рубли заикаются", - добавляет другая пользовательница.

"Если вы ограничиваете мобильный интернет, то и обязывайте операторов уменьшать абонентскую плату. Потому что это рыночные отношения и мы платим за качественную услугу. И кстати пропадает в последнее время не только интернет, но и сама связь", - возмущается еще один пользователь. Другой добавляет, что в колл-центрах мобильных операторов во время ограничений продолжают отвечать, что все хорошо.