Зеленский ввел санкции против депутата Рады

Зеленский ввел санкции против депутата Рады Артема Дмитрука, который недавно был вынужден уехать за границу, опасаясь ареста, и бывшего депутат Александра Онищенко, также проживающего за границей. Всего в новый список попали 13 человек и восемь компаний.

Онищенко заявил, что "Зеленский кривлялся у меня на всех днях рождения за 30 тысяч долларов, потом выклянчил 2 млн долларов на выборы, и в итоге отблагодарил санкциями". Он советует всем украинским бизнесменам, кто заказывал в прошлом "95-й квартал" на корпоративы, приготовиться к санкциям. При этом он рад, что в Европе, где он живет, не очень-то обращают внимание на санкции Зеленского. В списках огромное количество известных людей.

Накануне Зеленский пригрозил, что будет вводить санкции против всех украинцев, которые "помогают России". Киевский мэр Виталий Кличко недавно сказал, что в результате действий Зеленского на Украине "воняет авторитаризмом". Он давит на всех, расправляясь со всеми неугодными.