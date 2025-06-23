Жители Нью-Йорка вышли на антивоенные протесты после ударов США по Ирану

Жители Нью-Йорка вышли на антивоенные протесты после удара ВВС США по ядерным объектам Ирана, сообщает NBC News.

Сотни людей собрались на главной площади города — Таймс-сквер. На кадрах репортажа с места событий видно, что они держат в руках плакаты с призывами остановить военные действия.

Помимо центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, демонстранты находятся у ограды Белого дома в Вашингтоне, а также собираются на улицах Бостона в штате Массачусетс. Кроме того, митинги прошли в городе Цинциннати в штате Огайо, пишут "Известия".

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва также ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.