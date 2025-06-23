Умершего депутата Тюменской областной думы Моргуна официально лишили статуса депутата

Умершего депутата Тюменской облдумы Андрея Моргуна на сегодняшнем заседании областной думы официально освободили от статуса, передает корреспондент Накануне.RU.

Андрей Моргун скончался 14 июня на 58 году жизни после продолжительной болезни. Андрей Моргун был избран депутатом Тюменской областной думы шестого созыва в 2016 году, в 2021 – депутатом облдумы седьмого созыва. Являлся членом комитетов облдумы по экономической политике и природопользованию, социальной политике.

В думе Моргун представлял ХМАО, его мандат перейдет представителю Югры.

Добавим, что перед началом заседания председатель думы Фуат Сайфитдинов объявил минуту молчания.