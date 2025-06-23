В России посевная площадь пшеницы может стать минимальной за десять лет

В России в 2025 г. посевная площадь под яровой пшеницей может составить 11,8 млн га, что на 4,1% меньше, чем в 2024-ом. Этот показатель окажется минимальным минимум за 10 лет.

Снижение может быть и большим – на 5,7% год к году, до 11,6 млн га, пишет "Ъ".

В начале июня стало известно, что в России по итогам прошлого сельскохозяйственного года (июнь 2024 – конце июня 2025 гг.) сократится экспорт пшеницы. Показатель снизится на 19,8% до 41,7 млн т. Директор "Совэкона" Андрей Сизов оценивает объём экспорта пшеницы в завершающемся сельскохозяйственном году в 40,9 млн т, что на 22% ниже год к году.