Подъезд дома в Серове, разрушенный взрывом газа, не подлежит восстановлению

Подъезд пятиэтажного дома на ул. Зеленая, 7а в Серове, где 22 июня произошел взрыв газа, не подлежит восстановлению. Об этом в своих социальных сетях заявил глава города Василий Сизиков. Он также добавил, что жильцов пострадавшей части дома, не оставят без крыши над головой.

"Получено первое устное заключение специалистов о том, что подъезд находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит. Официальное заключение будет готово через две недели. Жители 20 квартир из первого подъезда и одной квартиры из второго подъезда получат сертификаты на покупку жилья в Серове из расчета площади квартиры", - отметил градоначальник.

Он добавил, что для вывоза личных вещей будет специально предоставлено время, поскольку существует реальная угроза обрушения конструкций. Сейчас за счет местного бюджета пострадавшие семьи размещены в гостинице, где организовано четырехразовое питание. Для них создан групповой чат, где размещаются актуальные уведомления и важная информация относительно ситуации. Более того, с каждой пострадавшей семьей, согласно графику, уже с сегодняшнего утра проводятся консультации.

"Работа по ЧС продолжается. Каждая служба решает поставленные задачи. Глава региона Денис Паслер держит ситуацию на контроле", - добавил Сизиков.

Напомним, что в результате взрыва были повреждены конструкции дома на пятом этаже второго подъезда. Повреждены балкон и кровля. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Трое — в удовлетворительном состоянии и находятся в Серовской больнице. У четвертого 50% тела поражено ожогами.

Возгорания не произошло, но повреждены конструкции дома и чердака, пострадала 21 квартира. Свое жилье покинули 32 человека: это все, кто находились в первом подъезде, и жители одной квартиры из второго подъезда. Специалисты помогли им взять из дома документы и деньги, помещения закрыты, организована охрана силами полиции.

Пункт временного размещения развернут в гостиничном комплексе "Надеждинский". На данный момент туда обратились восемь человек, им будет обеспечено бесплатное проживание и питание.