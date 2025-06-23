В Ростовской области произошел пожар на предприятии из-за атаки БПЛА

Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области в результате атаки БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Пожар произошел в Каменском районе. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал.

Слюсарь уточнил, что БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах.

По данным Минобороны РФ, за ночь перехвачены и уничтожены 23 БПЛА. 14 из них – над Ростовской, 5 БПЛА – над Волгоградской области, 4 БПЛА – над Астраханской областями.