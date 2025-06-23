23 Июня 2025
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Происшествия Республика Крым
Фото: t.me/Aksenov82

Львы-людоеды перегрызли горло директору парка "Тайган" в Крыму

Львы-людоеды напали на директора парка "Тайган" в Крыму. Животные перегрызли горло Олегу Зубкову. Республиканский Минздрав сообщил, что мужчину прооперировали в больнице Белогорска и готовят к перевозке в МРМЦ им. Семашко в Симферополе.
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По предварительным данным, львы порвали Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины. По словам главного торакального хирурга Крыма Андрея Дорошенко, операция длилась три часа. Сейчас пациент в реанимации в тяжелом состоянии, но его стабилизировали, передает Mash.

За последние четыре года львы четыре раза нападали на людей в парке "Тайган". Зубкова судили за это, но он настаивал на том, чтобы животные-людоеды оставались в парке, собирался их использовать для разведения. В прошлом году львы убили Леокадию Перевалову – старейшего сотрудника парка.

В 2022 году Зубков получил срок за нападение животного на посетителей: 22-летняя жительница Краснодара подошла близко к клетке с тигром. В этот момент девушка держала на руках годовалого ребенка, которому животное, в итоге, откусило часть пальца. Позднее врачам пришлось его ампутировать. Ранее Зубков заявлял, что виной тому неосторожное поведение самой посетительницы, а вольер, по заключению экспертов, полностью соответствует ГОСТам и нормам.

Львы в парке Тайган.(2024)|Фото: t.me/Aksenov82

В итоге директора парка признали виновным п. "б" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до шести лет) и назначили наказание в виде 2 лет и 3 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 255 тыс. рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях различной формы собственности.

В 2020 году Зубкову также назначили штраф в 400 тыс. рублей за пострадавшую от льва туристку. Ей же владелец питомника выплатил 109 тыс. рублей судебных издержек и 300 тыс. рублей морального ущерба.

В июле 2018 года туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Пока ее фотографировали, лев укусил женщину. Дело было передано в суд в ноябре 2019 года. Тогда требования о реальном сроке заключения судом были проигнорированы.

Теги: тайган, крым, олег зубков


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Развитие сюжета:

Ранее 23.06.2025 09:24 Мск СКР начал проверку после нападения льва-людоеда на директора парка "Тайган"

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