Трамп задумался о смене власти в Иране

Президент США Дональд Трамп высказался о возможной смене власти в Иране. Политик сделал это в Truth social.

"Это неполиткорректно – использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить этот режим?" - приводит РИА Новости мнение Трампа.

Ранее военные США и представители разведки выяснили, что поддерживаемые Ираном ополченцы готовятся атаковать американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии. Это связано с ударами по иранским ядерным объектам. Пока эти группировки сдерживаются, а иракские власти прилагают все усилия, чтобы отговорить их от действий против баз США.