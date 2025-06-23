Рослесхоз: пик пожароопасного сезона придется на июль

Летний пик пожароопасного сезона придется на 10–30 июля.

Как сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, речь идет про удаленные пожары, возникающие от гроз на труднодоступных территориях. Самая сложная ситуация будет в середине июля на стыке Иркутской области, Красноярского края и Якутии. Вторая проблемная точка ожидается в Центральном федеральном округе, где обещают жаркую погоду в этот период. Советников указал, что там основная причина лесных пожаров – люди.

Росгидромет прогнозирует не такую жаркую осень, как в 2024 году. Однако все силы и средства готовят к тому, что сезон природных пожаров продлится до конца сентября, сообщают "Известия".

Ранее на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что в России с начала года зафиксировано около 2,5 тыс. очагов лесных пожаров, что аналогично показателям прошлого года, однако их площадь возросла в 2,5 раза и сейчас составляет почти 2 млн га.