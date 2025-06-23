Стало известно о подготовке нападений на базы США на Ближнем Востоке

Военные США и представители разведки выяснили, что поддерживаемые Ираном ополченцы готовятся атаковать американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии.

Это связано с ударами по иранским ядерным объектам. Как сообщает The New York Times, пока эти группировки сдерживаются, а иракские власти прилагают все усилия, чтобы отговорить их от действий против баз США.

Американский Госдепартамент на этом фоне выпустил предупреждение для граждан США по всему миру, посоветовав им проявлять повышенную осторожность из-за вероятности демонстраций против граждан и интересов США за рубежом.

В США в бюллетене национальной системы предупреждения о террористической угрозе говорится о повышенной угрозе внутри страны после ударов американских войск по Ирану.