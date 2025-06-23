Спрос на отдых в Крыму вырос на 40%

Летом спрос на отдых в Крыму вырос на 40%.

Таковы данные Ассоциации туроператоров России. В лидерах также находятся Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Ставрополье. Рост до 20% показывают Карелия, Алтай и Калининград.

Черноземье также фиксирует приток путешественников. Высокий спрос объясняется развитием внутреннего туризма, сообщают "Известия".

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп планирует сотрудничать с российским руководством для создания в Крыму международного курорта.