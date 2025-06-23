Все мобильные устройства россиян внесут в одну базу

Россиянам запретят изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), привязанных к их номерам.

Об этом говорится в поправках к закону "О связи" от Минцифры. Также планируется создать единую базу мобильных устройств и ввести "черные списки" уникальных номеров. Из документа следует, что при наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий данные сведения будут направляться в государственную информационную систему противодействия правонарушениям.

По словам участников рынка, запрет на подмену IMEI соотносится с другими предложениями по борьбе с кибермошенничеством и незаконными манипуляциями с идентификационными кодами гаджетов.

Как сообщил директор Института исследований интернета Карен Казарян, IMEI используют службы безопасности банков — по ним они определяют, что, например, в мобильное приложение заходит клиент, а не мошенник, подменивший СИМ-карту.

Подмена IMEI — один из инструментов киберпреступников. Это, например, позволяет им скрыть устройство, послужившее инструментом мошенничества. Кроме того, меняют IMEI — и владельцы СИМ-боксов, служащих для спам-обзвонов и рассылок, сообщают "Известия".

Напомним, новый пакет антимошеннических поправок в законодательство от Минцифры содержит около 30 мер, среди которых - ужесточение ответственности операторов связи за нарушение правил продажи сим-карт. В настоящее время пакет поправок проходит межведомственное согласование.