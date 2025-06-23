Китай помог России обойти железный занавес Запада

Пекин помог Москве обойти "железный занавес" стран Запада.

Как сообщил директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев, Китай также помог перестроить экспортно-импортную политику России.

"Китай, конечно, нам очень помог в первый период украинского конфликта, когда у нас на западных границах неожиданно возник "железный занавес", и нам надо было полностью перестраивать свою экспортно-импортную политику", - заявил он.

Он отметил, что российское правительство смогло очень быстро перестроить экономику страны. "Китай действительно оказался к этому восприимчив и оказал нам содействие, это, конечно, очень большое достижение нашей дипломатии и важный этап российско-китайских отношений", - подчеркнул директор ИКСА, сообщает РИА "Новости".

В сентябре 2024 г. банки Китая стали отказываться от приема средств не только в случае, если они идут из России, но даже если в платежных документах указаны русские имена. Русские имена, даже не попавшие под санкции, в платежных документах, любые связи с РФ, а иногда и надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа. Если транзакции производятся через российскую компанию, китайские банки отклоняют платеж из-за страха попасть под санкции.