23 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Стало известно о повышенном внимании налоговиков к платежным агентам

В России налоговые органы начали проявлять повышенный интерес к платежным агентам, которые занимаются посредническими услугами по международным платежам.

С 2022 года использование услуг таких компаний стало особенно популярным из-за антироссийских  санкций. Налоговики стали направлять требования в адрес платежных агентов о предоставлении информации по операциям, интересоваться, например, какую бизнес-модель реализуют организации, кто является бенефициаром, для работы с какими лицами была создана компания и т.д.

Агентам, чтобы не попасть под санкции, приходится быть непрозрачными, но именно это и создает повышенные риски при взаимодействии с налоговыми органами. Если агент иностранец, проще всего задавать вопросы российскому плательщику, что влечет реакцию по всей цепочке.

Если это взаимозависимые лица, то могут быть и последствия в части НДС и доначисление неуплаченных в России налогов с агентской деятельности, например, если агент признан налоговым резидентом нашей страны, сообщает Forbes.

Ранее в Китае банки ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга. Эта мера – попытка отследить так называемый "российский след".

Теги: налоговики, платежные агенты


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