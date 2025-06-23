Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела России и Китая

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса не вмешиваться во внутренние дела России и КНР.

Дипломат отреагировала на заявление Вэнса о том, Москва и Пекин не хотят создания Ираном ядерного оружия и что его распространение на Ближнем Востоке — катастрофа для всех. Захарова заявила в Telegram, что Иран создавал мирный атом, на что имеет полное право. При этом Тегеран не занимался созданием ядерного оружия, что было подтверждено как Ираном, так и МАГАТЭ.

Представитель ведомства отметила, что Израиль является единственной ближневосточной страной, которая обладает ядерным оружием.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что атака была направлена на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По его словам, операция прошла успешно.