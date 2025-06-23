Глава МИД Ирана прилетел в Москву

Глава МИД Аббас Аракчи прилетел в Москву.

Как ожидается, дипломат 23 июня встретится с представителями российских властей, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Главной темой переговоров станут удары США и Израиля по Ирану, сообщает иранское агентство Press TV.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что атака была направлена на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По его словам, операция прошла успешно.

Аракчи отметил, что США нарушили Устав ООН и международное право, нанеся удары по ядерным объектам Ирана.