В православном храме Дамаска произошел взрыв
В православном храме Дамаска неизвестные открыли стрельбу и устроили взрыв.
В результате теракта погибли более 15 человек, сообщает SyriaTV. В греческую православную церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайле вошли двое вооруженных мужчин и начали стрелять в прихожан.
После этого один из них привел в действие находившуюся на нем бомбу.
По данным МВД Сирии, устроивший взрыв террорист связан с ИГИЛ ("Исламское государство", организация признана в России террористической и запрещена), передает SANA.