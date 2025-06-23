В православном храме Дамаска произошел взрыв

В православном храме Дамаска неизвестные открыли стрельбу и устроили взрыв.

В результате теракта погибли более 15 человек, сообщает SyriaTV. В греческую православную церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайле вошли двое вооруженных мужчин и начали стрелять в прихожан.

После этого один из них привел в действие находившуюся на нем бомбу.

По данным МВД Сирии, устроивший взрыв террорист связан с ИГИЛ ("Исламское государство", организация признана в России террористической и запрещена), передает SANA.