В США заявили о повышенной угрозе после ударов по Ирану

В США в бюллетене национальной системы предупреждения о террористической угрозе говорится о повышенной угрозе внутри страны после ударов американских войск по Ирану.

В нем сказано о возможности кибератак со стороны "проиранских активистов" и киберпреступников, аффилированных с иранским правительством. Также указывается об опасности действий "воинствующих экстремистов", находящихся в США, в случае если власти Ирана выпустят религиозное постановление с призывом к ответному насилию против американской стороны.

Отмечается, что с 2020 года правоохранительные органы предотвратили несколько потенциально смертоносных заговоров, поддерживаемых Ираном в США, а также, что продолжающийся конфликт Израиля и исламской республики может мотивировать экстремистов к нападениям, сообщает CBS.

Напомним, президент исламской республики Иран Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. заявил, что США должны получить ответ за свою атаку на ядерные объекты Ирана.