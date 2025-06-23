Продлите «Тест-драйв»: более 3 200 уральских семей уже оценили преимущества цифровых услуг и сервисов «Ростелекома»

В Свердловской области больше 3 200 семей подключились к тарифу «Тест-драйв» за первые месяцы акции, получив возможность бесплатно протестировать ключевые услуги «Ростелекома»: высокоскоростной оптоволоконный интернет, интерактивное телевидение, мобильную связь, систему умного видеонаблюдения и обширную медиатеку онлайн-кинотеатра Wink.

Акция стартовала в марте и, благодаря успеху, была продлена.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» поясняет: "Акция "Тест-драйв" доказала востребованность современных цифровых продуктов среди уральцев. Уникальность предложения заключается в особом комплексном подходе: клиенты могут сформировать индивидуальный набор решений, полностью соответствующий их запросам. Отдельного упоминания заслуживает облачное видеонаблюдение. Сейчас сервис доступен на специальных условиях. При оформлении заявки до конца июня абонент получает 30 дней бесплатного тестирования услуги. Наша цель – не просто познакомить пользователей с современными технологиями, а помочь им подобрать идеальное решение для комфортной и безопасной жизни. И результаты акции показывают, что мы на правильном пути".

Наибольший интерес к «Тест-драйву» от «Ростелекома» в Свердловской области проявили жители Асбеста, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Ревды и Серова. Пока именно эти города лидируют по количеству абонентов, которые воспользовались акцией «Тест-драйв» и полностью остались довольны качеством продуктов провайдера.

Эльвира Козлова, жительница Первоуральска отмечает: «Мы не так давно перешли на “Ростелеком” и теперь удивляемся, почему не сделали это раньше! Скоростной интернет, стабильная мобильная связь и полезные услуги и сервисы – всё в одном пакете и по приятной цене. “Тест-драйв” полностью покрывает потребности нашей семьи из четырёх человек. Особенно радует возможность протестировать умное видеонаблюдение. Теперь я в любой момент могу проверить, что происходит у дома – онлайн или в записи. Это не просто удобно, а действительно добавляет чувство безопасности».

Пакетные предложения «Ростелекома» для всей семьи – самое быстрорастущее направление услуг для частных клиентов провайдера. По статистике, новые абоненты чаще отдают предпочтение комплексным решениям, объединяющим до четырёх-пяти популярных продуктов в одном тарифе и позволяющим заметно экономить на оплате услуг связи и интернета. Подключить «Тест-драйв» можно онлайн на сайте компании.