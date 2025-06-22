Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве подростком малолетнего в Кировской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.



Сообщается, что в Кировской области 14-летний подросток убил 10-летнего ребенка.



Следственным управлением СК России по Кировской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Кировской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.